Оскари 2026: Наскоро почнува церемонијата. Ѕвездите пристигнуваат на црвениот тепих

Пристигна најголемата филмска ноќ во годината – Оскарите. Церемонијата на доделување на Оскарите во Лос Анџелес ќе ја води комичарот и телевизиска личност Конан О’Брајан втора година по ред, а преносот може да се гледа од полноќ.

Хорор филмот Грешници, во режија на Рајан Куглер, доби импресивни 16 номинации за Оскар, што го прави еден од најноминираните филмови во историјата на Академијата за филмски уметности и науки.

Наградите ги вклучуваат оние во најважните категории – за најдобар филм, најдобар глумец (Мајкл Б. Џордан), најдобар спореден глумец (Делрој Линдо), најдобра споредна глумица (Вунми Мосаку), како и најдобар режисер и оригинално сценарио, за што беше номиниран самиот Куглер.

Филмот Една битка по друга, во режија на Пол Томас Андерсон, со Леонардо Дикаприо во главната улога, доби голем број номинации – 13 од нив.

Филмот беше номиниран во следните клучни категории: Најдобар филм, Најдобар режисер (Пол Томас Андерсон), Најдобро адаптирано сценарио (Пол Томас Андерсон, базиран на романот „Вајнленд“ од Томас Пинчон), Главен актер (Леонардо Дикаприо), Спореден актер (Бенисио дел Торо и Шон Пен) и Споредна женска улога (Тејана Тејлор).

Пред самата церемонија на доделувањето на Оскарите, филмот веќе постигна исклучителен успех на други важни награди. Го освои Златниот глобус за најдобар филм, најдобар режисер, најдобро сценарио и најдобра споредна женска улога. На доделувањето на наградите БАФТА, триумфираше со 6 награди, вклучувајќи ги наградите за најдобар филм и најдобар режисер.

Во меѓувреме, ѕвездите пристигнуваат на церемонијата. Деми Мур се појави во спектакуларно издание, во фустан од Гучи со пердуви. Таа се врати на Оскарите како водителка, една година по нејзината номинација.

Норвешката актерка Ренате Реинсве блесна на 98-то доделување на Оскарите во црвена тоалета од Луј Витон. Норвешката актерска сензација е на врвот на својата кариера оваа година – таа беше номинирана за Оскар за најдобра актерка за нејзината улога во филмот „Сентиментална вредност“.

Моделот Хајди Клум беше меѓу првите што се појавија на црвениот тепих во фустан во боја на кожа украсен со бисери.

Чејс Инфинити глуми во еден од омилените филмови на вечерта, филмот на Пол Томас Андерсон „Една битка по друга“. Таа носеше прекрасен розов фустан со набори и воз до Оскарите.

Инфинити не е номинирана вечерва, но ќе ги бодри своите колеги – вклучувајќи го и Леонардо Дикаприо – и ќе биде и презентер.

Работата на филмот беше „мајсторска класа“, рече Инфинити на црвениот тепих. „Тоа беше најсовршеното искуство што некогаш можев да го побарам“, вели таа.

Ситуацијата пред театарот Долби

Безбедноста на улицата пред местото на одржување на Оскарите е засилена. Огради се поставени, има многу полиција, а улицата, која обично е полна со туристи, е затворена за да можат ѕвездите да пристигнат со лимузини. Оваа година, безбедноста е дефинитивно поинтензивна од вообичаеното, пишува Би-Би-Си.

Полициското присуство е засилено во Лос Анџелес овој викенд, бидејќи ѕвездите и другите посетители се собираат на Оскарите. Засилените безбедносни мерки се резултат на глобалните тензии околу конфликтот во кој се вклучени САД, Израел и Иран. Иако властите нагласија дека во овој момент нема веродостојна закана, организаторите потврдија дека сакаат да ја обезбедат безбедноста на гостите, персоналот и навивачите.