ОН ја усвоија првата резолуција за вештачка интелигенција

Генералното собрание на Обединетите нации (ОН) денеска ја усвои првата резолуција за вештачка интелигенција (ВИ) за поддршка на меѓународните напори да се осигура дека оваа нова технологија ќе биде од корист за сите нации, ќе ги почитува човековите права и дека е „безбедна, сигурна и доверлива“.

Резолуцијата беше поднесена од САД и беше усвоена со консензус бидејќи за неа гласаа сите 193 земји-членки на ОН.

Американскиот советник за национална безбедност, Џејк Саливан, претходно овој месец изјави дека усвојувањето на резолуцијата ќе означи „историски чекор напред“ во охрабрувањето за безбедно користење на вештачката интелигенција.

Резолуцијата „претставува глобална поддршка за основниот сет на принципи за развој и употреба на вештачка интелигенција и ќе го отвори патот системите за вештачка интелигенција секогаш да се користат за управување со ризици“, рече тој.

UN General Assembly adopts landmark resolution on Artificial Intelligence (AI).

The text stresses the critical need to promote safe, secure and trustworthy AI systems that uphold human rights and sustainable development for all. https://t.co/fpButnQdv5

— United Nations (@UN) March 21, 2024