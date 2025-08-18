Од утре прскање против комарци во Скопје

18/08/2025 20:36

Терестричната дезинсекција против возрасни форми на комарци ќе се врши од 19 август (вторник) до 22 август (петок), од 22 до 3 часот наредниот ден, а против ларви од комарци ќе се изврши во текот на еден од горенаведените денови.

Доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на дезинсекцијата, истата ќе се изврши во истиот термин првиот нареден ден, кога временските услови ќе бидат поволни.

Се известуваат пчеларите навремено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите.

Поврзани содржини

За една година вложени 2,66 милиони евра во Арачиново
Се подновуваат салите во ООУ „Димитар Миладинов“
Османи најавува транспарентна општина Чаир, ќе му помага вештачка интелигенција
ЈСП: Жичницата на Водно е безбедна, се спроведува редовен сервис
УХМР: Од понеделник на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи
Уличен дефект остави без вода дел од Долно Лисиче
Каја Шукова ветува дека за три месеци ќе го исчисти Скопје
Без струја денеска делови од Ѓорче Петров, Карпош и Кисела Вода

Најчитани