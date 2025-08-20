Нула комуналии за изградба на куќа за млади брачни парови во Гази Баба, ветува Стефковски

20/08/2025 11:27

Нула комуналии за изградба на куќа за млади брачни парови до 29 години е првиот проект кој ќе биде дел од изборната програма за вториот мандат на градоначалникот на општина Гази Баба, Бобан Стефковски и кандидат на ВМРО-ДПМНЕ за втор мандат во оваа општина.

– Оваа мерка е од суштинско значење за младите да останат тука, да создадат семејство, да изградат свој дом и да си ја креираат иднината тука во нашата Гази Баба. Со оваа одлука не само што им даваме конкретна поддршка, туку и јасно покажуваме дека младите се во срцето на нашите политики и визија – изјави градоначалникот Стефковски.

 

Поврзани содржини

Се обновуваат некои патеки во Ново Лисиче – уште многу остануваат
Се пополнуваат пукнатините по скопските булевари
Дел од општина Карпош без вода
Град Скопје организира јавна расправа за ГУП за Гази Баба и Шуто Оризари
Меџити и Николоски ги „пеглале“ деталите за Универзитетскиот кампус и паркингот под „Секндербег“
Министерството за култура  комплетно ги презеде ингеренциите околу изградбата на Универзална
Се чисти коритото на Вардар во Центар, ги потсети ли Тортевски?
Изет Меџити го носи архитектот на Ердоган да прави мастер план за Чаир

Најчитани