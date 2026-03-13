Никој во неговата околина не разбира што сака Трамп, пишува „Аксиос“

Никој – дури ни лидерите на другите земји, дури ни самите советници на Доналд Трамп – не разбираат точно кои се неговите цели во војната со Иран и кога има намера да ја заврши.

Контрадикторните изјави на американскиот претседател беа илустрирани со неговиот говор во Кентаки на митингот на неговите поддржувачи во средата. Таму тој изјави: „Никогаш не треба да прогласувате победа прерано. Ние победивме. Во првиот час, сè беше готово“. САД „виртуелно го уништија Иран“, додаде Трамп, но само неколку минути подоцна рече: „Но, не сакаме да си заминеме прерано, нели? Мора да ја завршиме работата“.

Претседателот е „ентузијастичен“ за продолжување на војната уште најмалку три до четири недели пред да одлучи дали да ја заврши или да ја продолжи, изјави за „Аксиос“ лице кое разговарало со Трамп во вторникот вечерта. Според него, во оваа фаза, американските трупи првенствено ќе се обидат да го ослабат Корпусот на Исламската револуционерна гарда до точка каде што ќе стане можно внатрешно востание.

„Тие сè уште не се доволно ослабени, но за три до четири недели ќе бидат“, рече изворот.

Израелските претставници, исто така, му рекоа на „Аксиос“ дека не мислат дека Трамп планира да ја заврши војната во следните две до три недели, но дека би можел нагло да ја заврши операцијата ако одлучи дека ги постигнал своите цели.

„Американскиот претседател ќе мора да ги разјасни и своите крајни цели и темпото со кое има намера да ја спроведе операцијата“, рече францускиот претседател Емануел Макрон по состанокот на лидерите на Г7 во среда.

Според две лица запознаени со состанокот, објаснувањата на Трамп биле „двосмислени и заобиколни“, при што некои учесници добиле впечаток дека тој сака да ја заврши војната, додека други дошле до сосема спротивен заклучок.

Во администрацијата на претседателот избувна „натпревар за вниманието на Трамп“, објави Ројтерс, повикувајќи се на претседателски советник и други лица запознаени со дискусиите за војната со Иран. Постојат три главни фракции:

Економските советници и функционери, вклучувајќи ги претставниците на Министерството за финансии и Националниот економски совет, предупредуваат дека зголемувањето на цените на горивата би можело брзо да ја еродира дури и ограничената јавна поддршка за војната. Политичките советници, вклучувајќи ја и шефицата на кабинетот Сузи Вајлс, исто така посочуваат на можните политички последици – особено во однос на ноемвриските среднорочни избори за Конгресот – и го повикуваат Трамп јасно да дефинира што значи победа и да покаже дека операцијата се ближи кон својот крај.

„Јастребите“, вклучувајќи некои републикански сенатори и медиумски личности, инсистираат на продолжување на воениот притисок врз Иран. Според нив, на Техеран мора да се спречи да се здобие со нуклеарно оружје и мора да се даде решителен одговор на нападите врз американските бази и блокадата на Ормускиот теснец.

Претставниците на популистичката база на Трамп, вклучувајќи го и екстремно десничарскиот активист и стратег Стив Бенон и телевизискиот водител Такер Карлсон, ги повикуваат претседателот и неговиот тим да не ги влечат САД во уште еден долготраен конфликт на Блискиот Исток.

Трамп се обидува да ги избалансира интересите на сите овие групи, вели советник на претседателот:

„Тој им дозволува на јастребите да веруваат дека кампањата е во тек, сака пазарите да мислат дека војната би можела наскоро да заврши, а неговата сопствена база да мисли дека ескалацијата ќе биде ограничена“.

„47 години убиваат невини луѓе низ целиот свет, а денес јас, 47. претседател, ги убивам нив. Вистинска чест ми е да го направам тоа“. Со овие зборови, Трамп синоќа повторно му се закани на режимот во Иран. Во објава на социјалната мрежа TruthSocial, тој изјави дека САД имаат доволно воена моќ, муниција и време. „Погледнете што се случува со овие луѓе денес“, напиша Трамп. Според него, иранските воздухопловни сили се уништени, како и нивната морнарица. А нивните водачи се „збришани од лицето на Земјата“.

Министерот за одбрана, Пит Хегсет, денеска ја доведе во прашање легитимноста на првата јавна изјава на новиот врховен лидер на Иран, Моџтаба Хамнеи.

„Знаеме дека новиот таканаречен не толку врховен лидер е ранет и веројатно е обезличен. Тој вчера издаде изјава – всушност слаба – но немаше глас и немаше видео. Тоа беше писмена изјава.

Тој повика на единство… очигледно убивањето десетици илјади демонстранти е неговиот вид единство“.

Хегсет ги нападна медиумите, за кои вели дека не ја прикажуваат вистинската слика за успехот на Америка во војната против Иран. „Ние одиме нагоре, тие одат надолу“, рече тој. „Претседателот Трамп ги држи картите.“

Во петок ќе биде забележан најголем број американски напади досега врз ирански цели, изјави Хегсет на брифингот.