Невреме оштети покриви во Словенија, затворени училишта и градинки

Силна бура, проследена со налети на ветер што надминуваат 100 километри на час, синоќа го погоди поголемиот дел од Словенија, соборувајќи дрвја, оштетувајќи покриви и оставајќи илјадници домаќинства без електрична енергија, додека надлежните служби апелираа до граѓаните да останат во своите домови.

Според Радио-телевизија на Словенија (РТВ СЛО), најтешко погодени беа Приморските и Горењските региони, а поради исклучително неповолните временски услови, во неколку општини беше донесена одлука за затворање на училиштата и градинките за денеска.

Силната бура, која првично беше најавена во текот на ноќта, ги зафати областите Горишка и Ајдовшчина, а бурните ветрови однесоа делови од покривите на неколку училишта низ целата земја.

Илјадници корисници низ целата земја повремено останаа без електрична енергија, вклучително и во областите Марибор и Љубљана, додека прекините на далноводите предизвикаа прекини во другите делови од земјата.

Според Словенечката агенција за животна средина, најсилните налети на ветер достигнаа 103 километри на час.

Поради опасноста, надлежните служби апелираа до граѓаните да останат во затворен простор и да не излегуваат освен ако не е апсолутно неопходно.

Метеоролозите предупредуваат дека ветерот ќе продолжи и денеска, со постепено слабеење само во текот на утрешниот ден. /МИА