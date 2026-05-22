Нестабилно време со пороен дожд, грмежи и засилен ветер

22/05/2026 07:17
Фото; Б. Грданоски

 Времето денеска на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, електрични прaзнења, силен ветер (над 60 километри на час) и услови за појава на град. Минималната температура ќе биде во интервал од 8 до 18, а максималната ќе достигне од 19 до 29 степени, најави Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР). 

Во Скопје, променливо облачно со сончеви периоди, во делови од котлината нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува умерен, во делови од котлината повремено засилен ветер од северен правец. Минималната температура ќе се спушти до 11, а максималната ќе достигне до 25 степени.

– Во следните денови ќе се задржи променливо облачно време. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец (над 50 километри на час). Утре и за време на викендов на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, грмежи и силен ветер (над 60 km/h). В понеделник ќе има изолирана појава на пороен дожд и грмежи – најави УХМР. 

Поврзани содржини

Без струја дел од корисниците во Ѓорче Петров
Астрономски календар
(Видео) Неколку дена млада мечка шета низ битолските улици
Се затвора нелегалниот премин кај Бит пазар – граѓаните негодуваат
Над 1.800 вработени во јавното здравство ги тужат установите во кои работат
Еве какво време не очекува во деновите од продолжениот викенд
Гаши се брани од нападите на СДСМ, работел според Деловникот
Обвинителството ја отфрлило кривичната пријава на СДСМ против Мицкоски

Најчитани