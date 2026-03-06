Неизвесно одржувањето на две трки во Ф1

Манама – Неизвесно е одржувањето на трките во формула 1 во Бахреин и во Саудиска Арабија поради војната на Блискиот исток меѓу Израел и САД против Иран. Трката во Бахреин треба да се одржи викендот од 10-12.април, а во Саудиска Арабија една седмица подоцна.

Бахреин и Саудиска Арабија со почетокот на војната се на мета на иранските проектили и напади. Во главниот град на Бахреин, Манама беше погодена и оштетена американската база. При овој напад оштетени се делови од енергетската и цивилната инфраструктура, а и одредени хотели.

До одржувањето на трката во Бахреин остануваат уште пет недели, а раководството на Ф1 за десетина дена ќе одлучи дали двете трки ќе се одржат.