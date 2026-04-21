Наутро или попладне? Може ли времето на тренингот да влијае на шеќерот во крвта

Нова голема прегледна студија покажа дека времето од денот кога вежбаме може да влијае на тоа како нашите тела реагираат на физичката активност, а разликата може да биде особено изразена кај луѓето со дијабетес тип 2.

Вежбањето е корисно во секое време од денот, но има сè повеќе докази дека времето на нашите тренинзи сè уште може да игра улога, особено кога станува збор за регулирање на шеќерот во крвта.

Анализата, објавена во списанието „Трендови во ендокринологија и метаболизам“, ги собра резултатите од неколку претходни студии кои ги споредија ефектите од утринското и вежбањето подоцна во денот кај здрави луѓе и оние со дијабетес тип 2.

Заклучокот е прилично јасен: за некои луѓе, а особено за оние со дијабетес тип 2, попладневното и вечерното вежбање е поверојатно да биде поврзано со подобра контрола на гликозата. Од друга страна, истиот тип на вежбање направено рано наутро во некои случаи е поврзано со повисоки нивоа на шеќер во крвта и послаб одговор на инсулин.

Телото не реагира исто наутро и попладне

Научниците истакнуваат дека нашите клетки, хормони и гени не работат исто во секој дел од денот. Телото следи внатрешен 24-часовен ритам кој влијае на будноста, гладот, температурата, нивото на енергија, крвниот притисок, лачењето на хормони и голем број други процеси.

Овој ритам не е под влијание само на светлината и темнината, туку и на времето на оброците и физичката активност. Токму затоа вежбањето може да дејствува како еден вид сигнал што дополнително го прилагодува внатрешниот часовник на телото. Кај луѓето со дијабетес тип 2, овој ритам често е нарушен. Кога внатрешните биолошки часовници на телото не се добро координирани, телото потешко регулира одредени функции, вклучително и метаболизмот на гликозата. Во такви околности, времето на тренинг може да стане поважно отколку што се сметаше претходно.

Во една од анализираните студии, мажи на средна возраст со дијабетес тип 2 тренирале со ист интензитет, но во различно време од денот. Се покажа дека оние кои вежбале попладне имале пониски и поповолни вредности на шеќер во крвта по тренингот, а овој ефект траел до 24 часа.

Оние кои го правеле истиот тренинг наутро имале различен резултат: нивото на шеќер во крвта им останало повисоко, а чувствителноста на инсулин била полоша со часови по активноста. Авторите на прегледот велат дека сличен модел покажале и други студии, кои исто така почесто бележат повисоки вредности на гликоза по вежбањето наутро отколку подоцна во текот на денот кај луѓе со дијабетес тип 2.

Што е „феномен на зора“?

Едно можно објаснување е таканаречениот „феномен на зора“. Тоа е природно утринско зголемување на кортизолот, хормон на стрес кој му помага на телото да се разбуди. Ова зголемување, исто така, го стимулира црниот дроб да го ослободи складираниот шеќер во крвотокот.

Кај луѓе со нормална регулација на гликозата, панкреасот лачи доволно инсулин за да му овозможи на шеќерот да влезе во мускулите и да служи како гориво за движење и активност. Сепак, кај луѓе со дијабетес тип 2, телото произведува помалку инсулин и е помалку чувствително на неговите ефекти. Затоа шеќерот во крвта полесно се зголемува наутро и останува покачен подолго време. Ако потоа се додаде интензивен тренинг, како што е трчање или потежок велосипедизам, нивото на кортизол може дополнително да се зголеми и телото да ослободи уште повеќе гликоза. Кај здрави луѓе, мускулите ќе го искористат поголемиот дел од ова, но кај оние со дијабетес тип 2, овој вишок е потешко да се пренесе од крвта во мускулите.

Истражувачите го нагласуваат најважното нешто: секоја вежба е подобра од никаква. Утринските тренинзи исто така не се лоши, дури и за луѓе со дијабетес тип 2. Она што може да биде корисно е прилагодување на интензитетот. Ако некој со дијабетес тип 2 сака да вежба рано наутро, понежна активност, како што е брза прошетка, може да биде подобар избор од многу интензивен тренинг.

Досегашните наоди сугерираат дека полесните активности не покажуваат исти изразени ефекти во текот на денот како понапорните форми на вежбање. Авторите предупредуваат дека остануваат многу прашања.

Повеќето од вклучените студии беа мали, краткорочни и претежно спроведени на возрасни мажи. Сè уште не е јасно дали жените и постарите возрасни би реагирале подеднакво на утринско или попладневно вежбање.

Дополнително, оваа анализа првенствено го испитуваше шеќерот во крвта. Останува да се види како времето на вежбање влијае на други важни исходи, како што се здравјето на срцето, квалитетот на спиењето или долговечноста.

Засега, пораката е едноставна: Ако лице со дијабетес тип 2 има избор, попладневното или вечерното вежбање може да биде покорисно за регулирање на гликозата. Но, за повеќето луѓе, најдоброто време за вежбање е сè уште она што можат редовно да го вклопат во својот ден.