Натпреварите од Светското првенство ќе бидат прекинати поради реклами

Секоја половина од Светското првенство во 2026 година ќе биде накратко прекината. ФИФА потврди дека ќе бидат воведени паузи од три минути за време на натпреварите, официјално заради хидратација на играчите, но тие исто така ќе им дозволат на радиодифузерите да емитуваат реклами. Одлуката важи за Светското првенство, кое ќе се игра во САД, Канада и Мексико.

Строги правила за огласувачите

ФИФА објасни уште во декември дека паузите се воведуваат од грижа за здравјето на играчите, но во исто време е дефиниран и комерцијалниот аспект. Според правилата, на радиодифузерите не им е дозволено да прикажуваат реклами во првите 20 секунди од свирчето на судијата за почеток на паузата, а емитувањето на натпреварот мора да продолжи најмалку 30 секунди пред да продолжи натпреварот. Во пракса, ова им обезбедува на огласувачите нешто повеќе од две минути простор.

Притоа, радиодифузерите можат да изберат дали да останат во етерот за време на паузата, да ја преместат програмата во студиото или да емитуваат реклами. Ако рекламите се прикажуваат покрај теренот, огласувачот мора да биде официјален партнер на ФИФА. Сепак, доколку емитувањето е целосно прекинато и се префрли на класичен рекламен блок, телевизиските станици можат да го продадат рекламниот простор на кој било огласувач.

Американизација на фудбалот

Не е случајно што оваа практика се воведува на првенството што се одржува во Северна Америка. Американските телевизиски станици, навикнати на рекламни паузи во спортови како што се кошарката и американскиот фудбал, со години бараат сличен модел за фудбалските натпревари.

Иако ФИФА официјално ги претставува паузите како мерка за заштита на здравјето на играчите, тие нема да зависат од температурата или временските услови, туку ќе бидат воведени на секој натпревар. Затоа критичарите предупредуваат дека ова е првенствено нов формат на рекламирање што би можел да донесе стотици милиони долари дополнителни приходи. Ова, заклучуваат тие, би можело да го промени самиот начин на кој се следи фудбалот, доближувајќи го до структурата на американскиот спорт.