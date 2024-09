НАТО Алијансата упати честитка по повод Денот на независноста

Северноатланската алијанса НАТО упати честитка по повод 8 Септември – Денот на независноста.

Преку објава на платформата X, НАТО Алијансата повикува на придружување во славењето на Денот на независноста, на како што велат „нашиот сојузник Северна Македонија“.

Retweet to join us in celebrating our Ally 🇲🇰 North Macedonia on their Independence Day!#WeAreNATO 🤝 @MKmissionNATO pic.twitter.com/eH3gqa3qBK

— NATO (@NATO) September 8, 2024