„Четворка“ за учебната година: За промени и реформи во образованието треба време, вели министерката Јаневска

Министерката за образование и наука, Весна Јаневска вели дека оваа учебна година би ја оценила со четворка. Како што истакна вечерва, изминатиов период е сработено многу, но за спроведување на реформите во образованието треба време.

-Годинава беше подобра од претходните, би и дала четворка што е многу солидна оценка. Недостаток ни е времето. За промени и реформи во образованието треба време, во краток период не може да се нрапават многу нешта. Тоа треба да биде постепено, во договор, со прифаќање, не насилно, зашто насилните промени будат револт, премногу се брзи и немаат ефект. Има уште да се работи, иако направивме многу промени минатата година, нагласи Јаневска за дневникот на ТВ Сител.

Таа потенцира дека многу важни за учениците и родителите се новите наставни програми кои за седмо и осмо одделение се веќе сменети, а следната година ќе бидат сменети и за деветто одделение.

-Ги сменивме и за први и втори клас, сега учениците ќе учат по новите наставни програми. Ги средивме и учебниците. Во Македонија учебниците веќе нема да бидат предизвик, тоа е завршена работа. Во голем број училишта учебниците од прво до трето се веќе дистрибуирани, нешто што беше голем проблем да се направи до 1 септември, а до 1 септември ќе бидат дистрибуирани и сите останати. Ја намаливме администрацијата на наставниците имаме нов е-дневник што не паѓа, наставниците не мора во 00.00 и 1.00 ноќе да внесуваат оценки, туку тоа може да го прават во работно време. Дигитализираме многу процеси, годинава ќе ги имаме и првите дигитални свидетелства, посочи министерката.

Информира и дека се воведува вештачка интелигенција, како и дека се реализираат проекти за здравје, екологија, заштита од несакани, агресивни појави во школите.

-Мислам дека релативно добро се движиме, но ќе треба уште многу да се работи. За подобри резултати кај децата, наставниците треба да бидат задоволни и мотивирани, ние ја покачивме платата околу 20 проценти за две години. Нашите деца имаат 900 часа помалку до 15 години од нивните врсници во ЕУ, затоа проектот едносменска и целодневна настава за нас е ислучлително важен и треба што е можно побрзо и поефикасно да се спроведува, за децата да поминуваат подолго време на училиште, подвлече Јаневска.