Најмалку 63 лица загинаа во пожар во висококатница во Јоханесбург

Најмалку 63 лица загинаа во пожар во зграда што избувна утринава во Јоханесбург, најголемиот град во Јужна Африка, покажуваат најновите информации на службите за итни случаи. Меѓу загинатите има и бебе. Повредени се уште 40 лица.

Пожарот избувна рано утринава по локално време, соопштија локалните служби за вонредни состојби.

VIDEO: Aftermath of the building fire in Johannesburg, South Africa which killed at least 20 people and injured more than 40 others.

