Нафтена индустрија на Србија ги подготвува вработените доколку биде прогласена вонредна состојба во државата

15/08/2025 18:59

Вработените во Нафтената индустрија на Србија денеска, на крајот од работното време, добиле известување на својот мејл во фирмата дека компанијата е должна да обезбеди „предуслови за спроведување на работните обврски доколку се прогласи вонредна или воена состојба“.

Како што е наведено во известувањето доставено до агенцијата Бета од страна на вработените во таа компанија, под услов на анонимност, НИС ги информирале своите вработени дека, во согласност со законските прописи и Одлуката на Владата на Република Србија, таа компанија „е признаена како голем технички систем од значење за одбраната на земјата во областа на енергетиката“.

„Оваа мерка е дел од превентивните активности и не значи дека се очекува вонредна или воена состојба, туку служи исклучиво за целите на почитување на законските прописи“, се вели во мејлот.

„Во согласност со обврските на Компанијата дефинирани со законските прописи, само во случај на воена или вонредна состојба, Компанијата дополнително ќе им достави Одлуки на вработените, со кои се дефинираат работните обврски на вработените за време на воена или вонредна состојба“.

