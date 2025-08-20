Над 69 илјади Бугари на возраст меѓу 15 и 64 години користеле хероин во 2024 година

Најмалку 69 илјади Бугари на возраст од 15 до 64 години користеле хероин во 2024 година. Ова го објави Министерството за внатрешни работи (МВР) на Бугарија на својата Фејсбук страница, повикувајќи се на податоци од Националното истражување SOVA 5, објавено кон крајот на мај од Националниот фокусен центар за дроги и зависност од дрога.

Над 868 кг хероин беа запленети за време на операциите на Министерството за внатрешни работи и Царинската агенција минатата година, додаде бугарското министерство.

Според студијата, хероинот е два до три пати посилен од морфинот и предизвикува зависност по првите дози. Дрогата обично се испорачува како бел или кафеав прав и често се меша со фентанил, што го зголемува ризикот од употреба.

Смртта од предозирање настапува во рок од неколку минути, како резултат на затнато дишење, а продолжената употреба доведува до сериозно оштетување на вените, срцето, црниот дроб и мозокот.

Бугарското Министерство за внатрешни работи наведува знаци што можат да се користат за да се препознае дека некој близок користи хероин. Тие вклучуваат постојано стеснети зеници, дури и во темница, поспаност и бавни реакции, како и траги од игли на рацете. Друг знак е нагло губење на тежината и лоша хигиена, како и социјална изолација и промена во однесувањето.

Потење, тресење и симптоми слични на грип се знаци на апстиненција, соопшти Министерството за внатрешни работи. Може да се препознае и по несоница и анксиозност, болки во мускулите и зглобовите, како и повраќање и дијареја.

Потеклото на хероинот е главно од азиските земји. Над 85% доаѓаат од Авганистан, а годишната добивка на криминалниот синџир надминува 65 милијарди долари, додаде Министерството за внатрешни работи.

Дрогата се добива со преработка на опиумски афион, објасни Министерството за внатрешни работи. Првпат е синтетизирана во 1874 година од Чарлс Рајт и се продавала легално како средство против кашлица и болка, а денес се смета за една од најзависните и најсмртоносни супстанции.

Министерството нагласи дека не постои безбедна доза и единствената заштита е да не се проба дрогата.

На крајот на јули, министерот за внатрешни работи Даниел Митов објави дека околу 2,73 кг фентанил се запленети со учество на службеници од Генералната дирекција за борба против организираниот криминал.