Националниот џез оркестар во Брисел на „Денови на македонската култура“

04/05/2026 14:20

Во рамките на манифестацијата „Денови на македонската култура“ која се одржува во Белгија, Националниот џез оркестар ќе настапи на 5 мај во престижниот културен центар „BOZAR“ во Брисел, со својата програма „Македонски сновиденија“.

„Macedonian Dreams“ („Македонски сновиденија“) е уникатна фузија на македонски фолклорни мотиви и современ џез, вистинска музичка приказна која Националниот џез оркестар со гордост ја носи на сцената на културниот центар „BOZAR“ претставувајќи ја македонската културна и музичка традиција во современ контекст. Диригент на концертот е маестро Владимир Николов.

Концертот во „BOZAR“ е дел од пошироката програма на „Денови на македонската култура“, која има за цел да ја афирмира македонската уметност и култура пред европската публика. Манифестацијата е организирана и поддржана од страна на Министерството за култура. 

Поврзани содржини

„Кула крај море“: Промоција на најмистичната поетска збирка на Влада Урошевиќ на 6 мај
Најмногу пари за „Браќа Манаки“: Објавени резултатите од Конкурсот на Агенцијата за филм за финансирање проекти
Турски театар со „Амадеус“ гостува на фестивалот MITEM во Будимпешта
На 8 мај отворање на Македонскиот национален павилјон во Венеција
Денови на македонската култура во Белгија
За агресори нема настап на Венециско биеналe и на Евросонг
Жирито на Биеналето поднесе колективна оставка поради враќањето на Русите во Венеција
Танц Фест 2026 завршува со „Будење“ на 5 мај во Битола

Најчитани