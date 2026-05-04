Турски театар со „Амадеус“ гостува на фестивалот MITEM во Будимпешта

Турски театар – Скопје гостува на тринаесеттото издание на MITEM во Будимпешта,

со претставата „Амадеус“ во режија на Андреј Цветановски.

MITEM важи за еден од најзначајните европски театарски фестивали, на чија сцена низ

годините гостувале врвни автори и режисери како Роберт Вилсон, Ејмунтас

Некрошјус, Силвиу Пуркарете, Теодорос Терзопулос и Диана Добрева.

Ова е второ последователно учество на Турски театар – Скопје на фестивалот, по

минатогодишниот настап со Слепци во режија на Кендрим Ријани. По одличниот

прием и позитивните критики, театарот повторно доби покана за учество.

„Особена чест и гордост е што по вторпат сме дел од MITEM. Оваа покана е потврда за

посветената работа на ансамблот и за уметничкиот квалитет што го создаваме.

Веруваме дека со Амадеус достојно ја претставуваме нашата институција и

македонската театарска сцена“, изјави Осман Али, директор на Турски Театар – Скопје

„Фестивалот MITEM е значајна европска сцена и ми претставува особена чест што

Амадеус е дел од неговата програма. Со ова гостување претставата го започнува своето

интернационално патување, а се надевам и на нови покани. Репертоарот на Турски

театар – Скопје јасно го потврдува својот современ и амбициозен уметнички правец“,

изјави режисерот на претставата Андреј Цветановски.