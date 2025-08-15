На 78 години почина Џеки Безос, мајката на Џеф Безос. Долги години се бореше со деменција

Џеки Безос, мајката на Џеф Безос, почина на 78 години.

Фондацијата на семејството Безос, која таа ја ко-основаше заедно со својот син, ја потврди нејзината смрт во соопштение во четврток, 14 август, како и Џеф во почит кон неговата мајка на Инстаграм.

Основачот на Амазон сподели дека неговата мајка починала „по долга борба со Lewy Body Dementia.“„Таа почина денес, опкружена со толку многу од нас кои ја сакавме – нејзините деца, внуци и мојот татко“, напиша тој, додавајќи: „Знам дека ја почувствува нашата љубов во тие последни моменти. Сите имавме толку среќа што бевме во нејзиниот живот. Ја чувам безбедно во моето срце засекогаш“.

Lewy Body Dementia е мозочно нарушување кое влијае на размислувањето, движењето, однесувањето и сонот на една личност. По Алцхајмеровата болест, е втор најчест вид на деменција.

На Џеки Безос ѝ беше дијагностицирана болеста во 2020 година. Таа го остави зад себе сопругот Мајк Безос; нејзините три деца, Џеф Безос, Кристина Безос и Марк Безос; 11 внуци; и правнук.

Џеф, исто така, се осврна на љубовта на неговата мајка кон него, споделувајќи: „Нејзината зрелост започна малку рано кога стана моја мајка на нежна возраст од 17 години. Тоа не можеше да биде лесно, но таа се справи со сè. Таа се зафати со желбата да ме сака со жестокост, го донесе мојот неверојатен татко во тимот неколку години подоцна, а потоа ги додаде сестра ми и брат ми на нејзиниот список на луѓе што треба да ги сака, чува и негува. До крајот на нејзиниот живот, тој список на луѓе што треба да ги сака никогаш не престана да расте. Таа секогаш даваше многу повеќе отколку што некогаш бараше.“

Во делот за коментари, Лорен Санчез Безос напиша: „Ќе ни недостига многу. Те сакаме ❤️💔.“ Новинарката, исто така, објави почест за Џеки од Инстаграм сметката за Bezos Scholars, на нејзините Инстаграм Stories.

Соопштението на фондацијата завршува со барање, наместо цвеќе, „семејството ве поканува да поддржите непрофитна организација што е значајна за вас или да извршите едноставен чин на љубезност во нејзина спомен“.