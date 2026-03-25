Момчето убиец од „Рибникар“ почна да ги менува одговорите

Момчето убиец од основното училиште „Владислав Рибникар“ денес заврши со давањето на своето сведочење на повторното судење на неговите родители Милјана и Владимир Кецмановиќ, медиумите објавија дека тој денес ги прилагодил одговорите за да им користи на своите родители.

„Блиц“ наведува дека К.К. сведочел на суд цели 5 часа, а овој пат ја бранел својата мајка, која е обвинета за занемарување на дете.

Како што дознава весникот, момчето убиец кое уби девет деца и училишен чувар со истрели од пиштолот на својот татко, стоел зад сведочењето што го дал минатиот пат, но сега одговорите биле повеќе во корист на неговите родители, поточно, ги прилагодил одговорите за да ги брани родителите.

Поточно, како што објави Информер, тој изјавил дека барањата на неговата мајка, Милјана Кецмановиќ, не влијаеле врз неговата одлука да го изврши масакрот на 3 мај, и дека тоа го сфатил дури сега бидејќи созреал.

Според изјавите од претходните сведочења, кога се соочил и со своите родители, ги обвинил за она што го сторил. Меѓу другото, рекол дека неговата мајка постојано му викала и го притискала да биде најдобар, и дека тоа го погодило.

Потоа рекол и дека немал пиштоли од татко му за да не ги извршил убиствата.

Медиумите претходно објавија дека К.К. веднаш по доведувањето во судницата, рекол дека стои зад сè што изјавил за време на претходното судење.

По давањето на сведочењето, момчето убиец било вратено во болницата каде што бил сместен по масакрот во основното училиште „Владислав Рибникар“.

К.К. инаку, во оваа постапка, која се води против неговите родители, Милјана и Владимир Кецмановиќ, тој има статус на оштетен и има право да одбие да сведочи. Исто така, против него не се води никаква постапка бидејќи бил малолетник во времето кога го сторил злосторството.

Ова судење беше затворено за јавноста по предлог на Вишото јавно обвинителство во Белград, со цел да се заштитат интересите на малолетниците и приватноста на оштетените, а постапката се повторува бидејќи Апелациониот суд во Белград ја поништи првостепената пресуда со која Кецмановиќови беа осудени на повеќегодишни казни и наложи судењето да се повтори.

Следното судење е закажано за 11 мај, кога треба да се прикажат фотографии и видеа како докази.