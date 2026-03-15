Моџтаба Хамнеи, е во добра здравствена состојба, вели шефот на иранската дипломатија

15/03/2026 12:32

Шефот на иранската дипломатија, Абас Арагчи, изјави дека новиот ирански врховен лидер, Моџтаба Хамнеи, е „во добра здравствена состојба“ и „целосно ја контролира ситуацијата“.

Арагчи додаде дека Иран ја поздравува секоја „регионална иницијатива што води кон праведен крај на војната“, но нагласи дека „во моментов нема конкретни иницијативи на маса за завршување на војната“.

Што се однесува до Ормускиот Теснец, Арагчи повтори дека преминот е „отворен за сите освен за американски бродови и бродови на нивните сојузници“.

