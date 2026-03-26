Мистеријата за исчезнувањето на Данка Илиќ: Двегодишното девојче прогласено за убиено пред две години, телото никогаш не се пронајде

На денешен ден, пред две години, системот „Пронајди ме“ беше активиран во Србија за прв пат кога двегодишната Данка Илиќ исчезна во близина на Бор. Јавноста сè уште не знае што се случило со девојчето. И покрај тврдењата дека е убиена, нејзиното тело до ден-денес не е пронајдено.

Тој ден, мајката на Данка ги однела своите две деца на имот што му припаѓа на нејзиното семејство.

Според мајката, децата си играле во дворот, а потоа нејзиниот син побарал вода. Таа отишла до автомобилот да земе ранец во кој имало шише вода, и сè, според нејзината проценка, траело две минути.

Кога погледнала кон дворот, видела дека девојчето го нема и почнала да вика и да бара.

Го повикала сопругот, потоа полицијата, а до портата, рекла таа, видела бел автомобил паркиран на кој пишувало „Водовод“.

На прашањето на обвинителот со која брзина се движел автомобилот, таа рекла дека не знае, а на прашањето зошто не ги прашала луѓето што ги видела дали го виделе детето, таа рекла дека ни таа не знае, дека мислела дека е некаде таму и дека ќе го најде.

Во тој момент, таткото на Данка веќе се упатувал кон Бањско Поље, во своето службено возило управувано од негов колега. Од изјавите што ги дале, може да се заклучи дека тие се сретнале и со работниците на „Водовод“, Дејан Драгиевиќ и Срѓан Јанковиќ, во Бањско Поље и дека дури и ги прашале дали го виделе девојчето, но дека добиле негативен одговор.

Потрагата по малото девојче траеше со денови без многу резултати, а дури ни кучињата-трагачи не помогнаа.

Неколкудневните агони беа прекинати од прилично чудна објава на претседателот на Србија, Александар Вучиќ, кој објави дека девојчето е убиено и дека работниците на „Водовод“, кои биле на должност тој ден, се уапсени, и дека ќе се покаже дека таткото и мајката ги виделе.

Тогашниот министер за полиција, Братислав Гашиќ, рече дека безбедносните камери од околните куќи им помогнале да ја пронајдат и дека врз основа на GPS, утврдиле дека осомничените се движеле во близина на куќата во времето кога девојчето исчезнало.

Бидејќи GPS-от покажал дека застанале на депонијата на Бањско, токму таа депонија била една од локациите што била детално прочешлана. Сепак, дури и тогаш без траги.

Поради сомневање дека им помогнале на сторителите на злосторството, полицијата ги уапси и членовите на семејството на Драгиевиќ, таткото Радет и синот Далибор.

Сепак, Далибор не го доживеал утрото во полициската станица, а Министерството за внатрешни работи објави дека тој ненадејно се разболел и починал. Сепак, обдукцијата покажала дека Далибор бил подложен на брутално тепање, чии последици довеле до неговата смрт.

Паралелно, обвинителството поднесе обвинение против Драгиевиќ и Јанковиќ, обвинувајќи ги за убиството на девојчето. Ова обвинение, исто така, не одговара на прашањето каде е телото на девојчето.

Според порталот Nova.rs, од повеќе од 500 анализирани докази, не е пронајден ниту еден што ја поврзува девојката со службеното возило на „Водовода“, а постојат и одредени несовпаѓања во GPS податоците за движењата на осомничените.

Кратко откако Далибор бил убиен во полициската станица, осомничените Јанковиќ и Драгиевиќ исто така ги повлекле своите изјави, објаснувајќи дека признанието дека го убиле девојчето било изнудено од нив со тепање и малтретирање.