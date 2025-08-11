Министерката за култура за Габи Новак: Албумот „Пјесма је мој живот“ е нејзин тестамент

Министерката за култура и медиуми Нина Обуљен Коржинек изрази сочувство за смртта на хрватската музичка дива Габи Новак, нагласувајќи дека хрватската култура „изгуби исклучителен глас што никогаш нема да го заборавиме“.

„Во моментот кога го напушта овој свет, се сеќаваме на сите моменти на кои бевме воодушевени од нејзината уметност, местата каде што ја слушавме нејзината музика. Има неизмерлив број на тие моменти, тие места. Ја сакавме и почитувавме Габи затоа што беше уметница со скромни, но моќни гестови, нејзиниот глас вибрира во нежни тоналитети, меки модулации, тивки агли на интимност“, нагласи министерката.

Богата кариера траеше 60 години

Долгата кариера на Габи Новак опфаќаше речиси сите музички изрази, забележа Обуљен Коржинек, додавајќи дека поп, шансона, џез, преработки, колаборативни вокали, дуети се само некои поглавја од кариерата што траеше речиси шеесет години, а уметничката и животната соработка со Арсен Дедиќ е единствена во целата историја на хрватската музика.

„Заедно тие создадоа посебен музички универзум исткаен од поезија, нежен глас и силни емоции“, нагласи таа, потсетувајќи се на богатата дискографија на Габи Новак, во која, меѓу другото, се издвојуваат песните Љубав или шала, Вино и гитаре, Дуга је, дуга ноќ, Памтим само сретне дане и Пусти ме да спавам.

Таа особено го истакна албумот Pjesma je moj život

Носител на звукот Pjesma je moj život, додаде таа, не се само аранжманите на композициите на Арсен Дедиќ и стандардите од почетокот на нејзината кариера во џез аранжмани од млади музичари предводени од Матија Дедиќ. „Емблематичниот наслов, крунисан со Порин, изгледа како уметнички и животен доказ за единствена сензибилност што ги помири и обедини фундаменталните стилски и вокални изрази на Габи Новак. Со препознатлив кадифеен глас, таа лесно ја комбинираше елегичната природа на шансоната и мекоста на џезот“, напиша Обуљен Коржинек во пораката со сочувство.

„Иако често велиме дека уметноста е поголема од животот, тешко е да се зборува за уметничка соработка со нејзиниот син Матија во овој момент кога сè уште не сме се опоравиле од неправедното и прерано заминување на Матија. Трогателната семејна и креативна врска на вистинските великани на хрватската музика, култура и уметност ќе остане запишана и запаметена за сите идни генерации. Со заминувањето на Габи Новак, хрватската култура изгуби исклучителен глас што никогаш нема да го заборавиме“, нагласи министерката за култура.

Новак ги помина последните месеци од својот живот во дом за рехабилитација. Покрај смртта на нејзиниот единствен син Матија Дедиќ, која се случи пред два месеци, таа се соочуваше и со здравствени проблеми. Таа отиде во домот да се опорави откако минатата година имаше проблеми со ‘рбетот, но не ѝ недостигаше друштво.

Нејзината внука Лу Дедиќ, која минатата година настапи во Дора, во таа пригода откри повеќе за тоа како е Габи. „Штом имам можност, секогаш одам и ѝ носам нешто, што ме прави навистина среќна. Секогаш ја наоѓам таму меѓу нашите најблиски и навистина ми е мило што луѓето одвојуваат време да бидат со неа. И таму навистина можете да видите каква личност е таа, бидејќи толку многу луѓе доаѓаат, можете да го видите тој одраз на нејзината љубезност. Баба е добро, фала му на Бога“, изјави Лу за InMagazin.

Габи за Лу: Таа му даде на животот нова димензија

Габи зборуваше и за нејзиниот посебен однос со нејзината внука. Таа зборуваше за неа со топлина и гордост, нагласувајќи дека доаѓањето на нејзината внука отворило сосема ново поглавје во нејзиниот живот.

„Внуката Лу ни даде на Арсен и мене нова димензија во животот“, рече таа во едно интервју, опишувајќи како нејзиниот изглед донесе радост и свежина во нивниот семеен живот. Се присети како таа и Арсен ја гледаа како расте, откривајќи мали секојдневни радости со неа. Беше особено среќна што Лу покажа интерес за уметност и музика, наследство кое се пренесувало во семејството Дедиќ со генерации.

Почина на 89 години

По загубата на сопругот Арсен Дедиќ, кантавтор и композитор со кого беше во брак повеќе од четири децении, на 17 август 2015 година, Габи Новак се соочи со уште една тешка лична трагедија на почетокот на јуни оваа година – смртта на нивниот син Матија Дедиќ, еден од најистакнатите хрватски џез пијанисти, кој почина на 8 јуни во Загреб на 52-годишна возраст.

За време на нејзината богата кариера, таа сними голем број албуми и синглови и соработуваше со врвни композитори и музичари. Нејзините уметнички достигнувања се потврдени со бројни награди, вклучувајќи неколку награди Порин – во 2002 година за најдобра џез изведба, во 2003 година за албум на годината, најдобар женски вокал, најдобар поп албум и најдобра вокална соработка, а во 2006 година ја доби наградата Порин за животно дело. Својата последна песна ја сними со својот син Матија и Данијела Мартиновиќ.