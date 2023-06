Милиони инсекти го преплавија градот! Растат до 8 сантиметри – луѓето во паника

Во американската држава Невада жителите се мачат со милиони мормонски скакулци. Наездата на овие инсекти почнала во понеделникот, на 12-ти јуни.

Мормонските скакулци можат да пораснат до 8 сантиметри, а како што пренесуваат странските медиуми, овие инсекти ги прекриле улиците, вегетацијата, ѕидовите на локалните болници и станбени објекти во градот Елк во Невада.

🦗 Millions of Mormon crickets descended upon six counties in Nevada, creating a bug invested nightmare for many residents. pic.twitter.com/nSYKzfi3Sj

„За да ги донесеме пациентите во болница мораме да ангажираме луѓе со дувачи за лисја и метли, а во еден момент дури имавме и трактор со рало за снег. Тој ни помогна да растераме многу скакулци од приодите на болниците“, рекол Стив Буроус, директор во регионалната болница на североисточна Невада за локалната „KSL TV“.

Многу жители не ги сакаат овие инсекти. Иако не е прв пат да има наезда на мормонски скакулци, никој не памети да бидат во толкав број. Многумина ги сметаат за грозни бидејќи им личат на пајаци, а и се е прекриено со нивниот измет. Меѓутоа, има и такви кои ги сметаат за симпатични.

Мормонските скакулци јадат трева, грмушки и посеви, но ако нема храна можат да јадат и припадници на својот вид. Живи или мртви, не им е важно.

Mormon crickets are really bad in Elko, NV right now. I borrowed this from a FB post, the picture was taken at the hospital. pic.twitter.com/oYtfAMyOvx

