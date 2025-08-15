Милионер во Швајцарија возел со брзина од 27 км/ч над дозволената. Се соочува со казна од 95.500 евра

ВОЗЕЊЕ по позната рута, омилена песна на радио и момент на невнимание – ова е сценариото што го доведе возачот во Швајцарија до казна од речиси 100.000 евра. Иако износот изгледа неверојатен, објаснувањето е многу едноставно и лежи во начинот на кој Швајцарија ги пресметува сообраќајните прекршоци, пишува autobild.de.

Возачот бил фатен како вози со 77 км/ч во зона од 50 км/ч, што тешко може да се нарече случајно пребрзо возење. Додека таков прекршок во Германија би го чинел 180 евра и еден казнен поен, во Швајцарија се соочува со казна што би можела да му купи два нови VW Golf GTI.

Казна врз основа на приход

Високата казна од 95.500 евра (90.000 швајцарски франци) е резултат на швајцарски закон кој ја одредува висината на казната врз основа на приходот на прекршителот. Според порталот „24 часа“, тој е еден од 300-те најбогати луѓе во земјата, чие богатство се проценува на неколку стотици милиони франци, а казната е соодветно.

Сепак, казната само на прв поглед изгледа толку драстична. Возачот мора веднаш да плати „само“ 10.000 франци, додека преостанатите 80.000 франци се условни. Доколку мултимилионерот ги почитува сообраќајните прописи во следните три години, нема да мора да ја плати оваа сума.

Швајцарија не е единствената земја со таков систем. Во 2023 година, во Финска, возач кој возел пребрзо со 32 км/ч во зона од 50 добил казна од дури 121.000 евра.