Мицкоски очекува заострување на климата со Бугарија

Македонија ќе ги изнесува своите аргументи во сите разговори и дека очекува исто така да бидат земени предвид и аргументите на другата страна

04/05/2026 12:35
Христијан Мицкоски положува цвеќе на гробот на Гоце Делчев

 

Премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање по панихидата за Гоце Делчев, изјави дека Македонија се соочува со, како што рече, оспорувања на идентитетот и историското наследство, вклучително и на ликот на Гоце Делчев. Тој нагласи дека македонскиот народ и државата и во 21. век се соочуваат со предизвици кои, според него, не би требало да постојат, посочувајќи дека дел од нив имаат корени во минатото.

Мицкоски истакна дека Владата ќе остане на позицијата за заштита на македонскиот идентитет, оценувајќи дека тоа претставува „црвена линија“ од која, како што рече, нема отстапување.

Во однос на односите со Бугарија, премиерот изјави дека не очекува подобрување на атмосферата, туку, како што рече, можност за нејзино дополнително заострување.

Тој додаде дека постојат, според него, политички и општествени структури во земјата кои влијаат врз надворешно-политичките позиции, но дека Владата е подготвена за дијалог на билатерално и мултилатерално ниво.

Мицкоски порача дека Македонија ќе ги изнесува своите аргументи во сите разговори и дека очекува исто така да бидат земени предвид и аргументите на другата страна.

Премиерот, заедно со вицепремиерот Љупчо Димовски и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, оддаде почит на Гоце Делчев, нагласувајќи дека Владата ќе продолжи да ги негува неговите идеали и да го зачува неговото дело како трајна вредност за идните генерации.

„Од името на Владата оддадовме вечен помен на великанот, македонскиот јунак Гоце Делчев. Сакаме да покажеме дека ќе сториме сè неговите идеали и борбата за самостојна Македонија да останат вечни“, изјави Мицкоски.

Тој потенцираше дека делото на Делчев не се однесува само на македонскиот народ, туку и на сите граѓани што живеат во државата.

Мицкоски во обраќањето упати и порака дека вредностите за кои се залагал Делчев не се целосно почитувани и денес.

За жал, вредностите во кои верувал нашиот великан, некои земји членки на Европската унија сè уште не ги почитуваат и не ги спроведуваат“, истакна тој. Според премиерот, Гоце Делчев бил личност пред своето време и оставил длабока трага во македонската историја и идентитет. „Тој остави неизбришлива трага во македонската историја и идентитет“, нагласи Мицкоски.

