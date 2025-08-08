„Металика“ најавува интимен концерт во Њујорк среде гласините за настап во „Сфера“ во Лас Вегас

Додека „Металика“ најавуваат еден од нивните најинтимни свирки досега, групата се осврна на гласините дека нивниот познат настап во живо ќе се одржи во Лас Вегас Сфера.

Додека иконите „Металика“ моментално се подготвуваат да започнат со домашниот дел од нивните планови за турнеја во 2025 година со настапи во Австралија, Нов Зеланд, Бахреин и Обединетите Арапски Емирати, групата најави специјален еднократен настап во Њујорк подоцна овој месец.

Настапот, кој ќе се одржи на 28 август во „Стивен Токхаус“ во Амагансет на Лонг Ајленд, со капацитет од 250 луѓе, го прави настапот еден од најинтимните досега на членовите на Рокенрол Куќата на славните.

Претставен од SiriusXM за да го прослави лансирањето на каналот Maximum Metallica следниот ден, билетите се дистрибуираат преку натпревари и од бендот и од Sirius XM.

Според „Бруклин Веган“, тапанарот на „Металика“, Ларс Улрих, разговарал со Хауард Стерн во среда (6 август) за да разговара за претстојниот настап, каде што ко-основачот на перкусионистот, исто така, се осврнал на актуелните гласини дека бендот можеби ќе го донесе својот настап во местото „Сфера“ во Лас Вегас како една од нивните познати резиденции.

Според неодамнешниот извештај на „Витал Вегас“, неименувани извори посочиле кон потенцијален резидентен настап на „Металика“ во „Сфера“ на есен 2026 година. Сепак, Улрих изјавил дека не може да ги потврди овие гласини бидејќи „нема ништо што може да се потврди“.

„Но, нема да го негирам тоа, бидејќи сите сме големи обожаватели на ова место“, објасни тој. „Сите наши менаџери и нашите продуценти биле таму и го разгледале. Тоа е нешто што го разгледуваме, [но] ништо не е врежано во камен или зелено светло. Тоа е нешто што го разгледуваме во одреден момент кога ќе заврши турнејата во 2026 година.“

Официјално познат како Сфера во Venetian Resort, импресивното место официјално ги отвори своите врати во септември 2023 година, а U2 започна серија концерти од 40 датуми на местото на одржување. Оттогаш, музичари како Phish, Dead & Company, Eagles и Kenny Chesney имаат настапувано на резиденции, а Zac Brown Band треба да се појави по завршувањето на тековната серија концерти на Backstreet Boys.

„Бев таму гледајќи ги U2 првата вечер, кога се качија на таа сцена, сакав да го видам тоа лично пред да го видам на YouTube или да прочитам за тоа“, му рече Улрих на Стерн. „Бев таму, како и сите други што беа таму таа вечер, бев целосно воодушевен и почувствував дека тоа е почеток на друго поглавје во настапите во живо.“

„Нема да се лажам – те молам, би сакал да го направам тоа, да нема сомнение за тоа. Не е потпишано, запечатено и доставено, но ако разговарам со мене и го прашам моето мислење, би сакал да го направам тоа.“

„Металика“ ќе ги завршат своите турнеи за 2025 година со турнеи низ Австралија и Нов Зеланд во ноември, по што ќе следат концерти во Бахреин и Обединетите Арапски Емирати. Нивната тековна светска турнеја „М72“ ќе заврши во јули 2026 година, по што ќе следат концерти во Европа и Велика Британија. (Билборд)