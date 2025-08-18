Месо од дива свиња во Калифорнија стана неонски сино!

Ловците во Калифорнија беа запрепастени откако открија месо и утроба обоени во „неонско сина“ боја кај дива свиња што ја уловиле, што ги натера властите да издадат предупредување за можна контаминација, пишува Science Alert.

„Не зборувам за бледо сина боја“, изјави Ден Бартон, сопственик на компанија за контрола на дивиот свет, за The Los Angeles Times. „Зборувам за неонско сина“.

Истрагата на локалните власти откри дека драматичното обојување е предизвикано од труење со родентицид, што често се продава обоен за лесна идентификација. Поради ова, издадено е предупредување за целата област на округот Монтереј, и важно е да се напомене дека употребата на овој отров е строго ограничена во Калифорнија почнувајќи од 2024 година.

Предупредување до ловците и јавноста

„Ловците треба да бидат свесни дека месото од дивеч, како што се дива свиња, елени, мечки и гуски, може да биде контаминирано ако дивечот бил изложен на родентициди“, предупредува Рајан Бурбур, координатор за истражување на пестициди за Калифорнискиот оддел за риби и диви животни (CDFW).

„Изложеноста на родентициди може да биде загрижувачка за дивите животни во области каде што апликациите се случуваат во близина на нивните живеалишта.“ Загрижувачки е што ова не е прв пат диви свињи со сини утроби да се најдат во регионот.

Опасност за луѓето и другите животни

Причината е популарен родентицид од прва генерација кој делува како антикоагуланс, предизвикувајќи сериозно внатрешно крварење кај животните што го голтаат. Опасноста е што предаторите, вклучувајќи ги и луѓето, кои го јадат затруеното животно, исто така, можат да се разболат. Иако хемикалијата се разградува побрзо од поновите родентициди, таа останува активна во ткивата на мртвите животни некое време, дури и по готвењето.

Пошироките последици од употребата на пестициди

Организациите за диви животни ширум светот долго време повикуваат на крај на нашата зависност од хемиски пестициди поради огромната колатерална штета што ја предизвикуваат. Од бувови до пчели, бројни видови умираат или со директно консумирање на отровот или со тоа што се погодени од секундарно труење кога јадат животни што го проголтале. Дивите свињи, кои се сештојади, ќе јадат и затруени глодари.

Пестицидите се исто така штетни за луѓето и се поврзани со намален број на сперматозоиди, дијабетес, рак и други здравствени проблеми. Решението е интегрирано управување со штетници, кое комбинира повеќе стратегии како што се поттикнување на природни предатори, оградување и заробување. CDFW ги охрабрува сите што ќе наидат на сини или други абнормални животни да ги пријават во нивната Лабораторија за здравје на дивиот свет.