Мекгрегор: Американските војници не знаат да се борат

Пензионираниот американски полковник Даглас Мекгрегор објави дека популизмот на американската администрација довел до создавање армија која не знае да се бори.

За многу Американци, приклучувањето кон модерната војска е слично на приклучувањето кон движењето „Животите на црнците се важни“ или лобито на трансродовите, смета тој.

„Ова мора да престане, мора да се соочиме со фактите“, напиша Мекгрегор на социјалната мрежа Х.

America is building a military that cannot fight.

To many Americans joining today's military is equivalent of joining antifa, BLM, the trans lobby and the teachers union all at once.

This must stop, we must face the facts.

Please join us @ https://t.co/4euMfYz44x now! pic.twitter.com/8EmpPkoiUh

— Douglas Macgregor (@DougAMacgregor) September 4, 2023