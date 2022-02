Медведев на Твитер: Европејците ќе плаќаат по 2.000 евра за кубик гас

„Германскиот канцелар Олаф Шолц побара да се прекине сертификацијата на гасоводот „Северен тек 2“. Добредојдовте во новиот свет каде Европејците ќе плаќаат 2.000 евра за илјада кубни метри гас“, напиша поранешниот руски премиер и претседател Дмитриј Медведев на Твитер, пренесен од руските медиуми.

Шолц претходно денеска објави дека Германија презела чекори за запирање на процесот на сертификација на гасоводот „Северен тек -2“, како одговор на последните чекори на Русија во Украина, со признавањето на двата сепаратистички региона за независни држави.

German Chancellor Olaf Scholz has issued an order to halt the process of certifying the Nord Stream 2 gas pipeline. Well. Welcome to the brave new world where Europeans are very soon going to pay €2.000 for 1.000 cubic meters of natural gas!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 22, 2022