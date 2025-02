Медведев испрати саркастична порака за суспензијата на Синер

Рускиот тенисер Даниил Медведев испрати саркастична порака во врска со суспензијата на Јаник Синер поради допинг.

Италијанецот е суспендиран на три месеци поради два позитивни допинг теста.

-Се надевам дека отсега сите ќе можат да разговараат со ВАДА и ако кажат: „Го најдовме ова за тебе, ќе биде двегодишна (суспензија)“, ќе речеш: „Не, суспендирај ме на еден месец“. Се надевам дека тоа ќе биде преседан. Во спротивно, ќе биде чудно, изјави Медведев.

За потсетување, во август беше објавено дека Синер бил позитивен на допинг, поточно нелегалната супстанца клостебол.

Меѓутоа, Меѓународната агенција за интегритет во тенисот (ИТИА) го ослободи од обвиненијата.

Светската антидопинг агенција (ВАДА) ја обжали таа одлука пред Судот за спортска арбитража (КАС).

По одлуката врие и на социјалните мрежи. Општо владее неверување од одлуката за тримесечна суспензија бидејќи со тоа италијанскиот тенисер практично нема да пропушти ниеден Гренд слем, а казната ќе ја „одлежи“ со неколку отсуства од Мастерсите и ќе загуби 2.100 бода и постои голема веројатност и по враќањето да биде на првото место на АТП листата. На Твитер се води жестока дебата околу исправноста на оваа одлука и сите ја споредуваат со случајот со Новак Ѓоковиќ од периодот со корона пандемијата.

World No 1 agrees to an immediate ban just after winning the @AustralianOpen which conveniently ends just before @rolandgarros starts.

One of the most scandalous decisions ever made in Tennis and I’m going a lot of messages from people in Tennis who are understandably disgusted. https://t.co/F6AcNLgY84

— Pavvy G (@pavyg) February 15, 2025