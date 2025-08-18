Маж фрли молотов коктел врз Куќата на цвеќето

Белградската полиција го уапси 55-гoдишниот Г.М. под сомнение дека фрлил молотов коктел врз Куќата на цвеќето, објави српски Телеграф.

По наредба на обвинителството, му е одреден притвор до 48 часа.

Тој е осомничен дека се обидел да го запали Музејот „25 Мај“, местото каде што е погребан

поранешниот југословенски претседател Јосип Броз Тито, околу 6 часот утрово.

Човекот е уапсен по интервенцијата на полицијата. Нема повредени.

Пожарот ја оштетил влезната врата од Куќата на цвеќето. Според Телеграф, полицијата била

повикана од обезбедувач. Тој пријавил дека еден човек дошол пред Музејот, најверојатно

држејќи молотов коктел, и се заканувал дека ќе ја запали зградата.

„Се приближил до зградата и фрлил запалива течност. За среќа, обезбедувачот го фатил и ја

повикал полицијата“, пишува Телеграф.

Неофицијално, се дознава дека човекот при апсењето рекол дека сакал да го запали „усташкото гнездо“.