Масовна тепачка во Кичево – уапсени девет млади

10/04/2026 10:35

Девет лица биле приведени по масовна тепачка со ножеви и дрвени предмети која се случила вчера на Осломешка крстосница во Кичево.

Инцидентот се случил околу 01:30 часот, кога дошло до меѓусебна физичка пресметка меѓу повеќе лица, при што биле употребени ножеви и дрвени предмети. Во тепачката две лица се здобиле со расекотини и повреди.

Полицијата привела деветмина учесници – млади лица од Прилеп, Битола и Кичево. Тие биле лишени од слобода неколку часа подоцна, околу 03:40 часот, од страна на полициски службеници од ОВР Кичево.

По целосно расчистување на случајот, против инволвираните ќе следуваат соодветни пријави.

Поврзани содржини

Уапсени двајца скопјани барани со потерници – едниот поради обид за убиство, другиот за уништување на изборен материјал
Уапсен радовишанец – предизивикал пожар на планината Плачковица, каде изгорела викендичка
Дрога пронајдена при претрес во светиниколско Ерџелија, приведен 25-годишен жител на селото
Доживотните казни за убиствата на Вања и Панче на расправа пред Апелација
Обвинение против десет лица, меѓу кои двајца службеници во УЈП за злосторничко здружување и предизвикување буџетска штета од над 6,5 милиони евра
Фатени странци кои снимале со дрон во близина на касарната „Илинден“
Спречени обиди за криумчарење на над 16 илјади парчиња лекови, забни импланти, опрема за тетовирање…
Во едно деноноќие пријавени во 14 случаи на семејно насилство

Најчитани