Маск го коментираше падот на Икс

Социјалната мрежа Икс (X, порано Твитер) е повторно во центарот на вниманието на јавноста откако се урна глобално денес попладне, оставајќи десетици илјади корисници без пристап до платформата. Услугата беше недостапна околу два часа, а корисниците пријавуваа проблеми со вчитувањето на резимеата на објавите и испраќањето приватни пораки.

Сервисот за следење на прекините на интернет услугите, Downdetector, регистрираше зголемување на пријавите околу 16:00 часот по средноевропско време, а проблемите продолжија во текот на наредните часови. Според развојната платформа на Икс, „намалени перформанси“ беа пријавени во петокот при најавување во системот, што укажува дека грешките сè уште не се целосно отстранети.

Независната организација NetBlocks, која ја следи глобалната достапност на интернет, потврди дека ова е втор пат за една недела Икс да има технички проблеми и нагласи дека прекините не се резултат на цензура на интернет или проблеми на ниво на земји.

Ситуацијата кулминираше само еден ден откако во четвртокот избувна пожар во центарот за податоци на Икс во американската држава Орегон. Според информациите објавени од Wired, пожарот започнал во просторијата за батерии, а била потребна неколкучасовна интервенција од страна на пожарникарите. Иако корисниците исто така пријавуваа прекини во тоа време, се чинеше дека станува збор за помал прекин во споредба со оној од петокот.

За сè зборуваше и сопственикот на платформата, Елон Маск, кој призна дека проблемите со работењето на Икс ја покажаа потребата од итни оперативни подобрувања.

Back to spending 24/7 at work and sleeping in conference/server/factory rooms.

I must be super focused on 𝕏/xAI and Tesla (plus Starship launch next week), as we have critical technologies rolling out.

As evidenced by the 𝕏 uptime issues this week, major operational…

— Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2025