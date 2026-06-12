Фолксваген го намалува бројот на вработени во Германија

Германскиот автомобилски гигант Фолксваген ќе ја намали својата работна сила во Германија за 19.000 до крајот на годината, објави извршниот директор Оливер Блуме.

Според него во писмо до акционерите, Фолксваген веќе се согласил да отпушти повеќе од 28.000 вработени до крајот на 2030 година, објавува Ханделсблат.

Трошоците за производство во неговите германски фабрики се намалени за повеќе од 20 проценти, додека одржливи заштеди од околу една милијарда евра веќе се постигнати, истакна Блуме. На крајот на 2024 година, компанијата постигна договор со претставниците на вработените за намалување на вкупно 35.000 работни места до крајот на деценијата.

Компанијата сега се стреми кон годишна нето заштеда од шест милијарди евра до крајот на деценијата.

И покрај напредокот во намалувањето на трошоците, Фолксваген сè уште се соочува со силен надворешен притисок, додаде Блуме.

Тој рече дека царините наметнати од американскиот претседател Доналд Трамп директно и индиректно ја чинат компанијата околу пет милијарди евра годишно.

Брендот Ауди е особено тешко погоден, бидејќи нема производствени погони во Соединетите Американски Држави и затоа е зависен од увоз на возила од Европа и Мексико.