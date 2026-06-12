Фолксваген го намалува бројот на вработени во Германија

12/06/2026 09:10

Германскиот автомобилски гигант Фолксваген ќе ја намали својата работна сила во Германија за 19.000 до крајот на годината, објави извршниот директор Оливер Блуме.
Според него во писмо до акционерите, Фолксваген веќе се согласил да отпушти повеќе од 28.000 вработени до крајот на 2030 година, објавува Ханделсблат.

Трошоците за производство во неговите германски фабрики се намалени за повеќе од 20 проценти, додека одржливи заштеди од околу една милијарда евра веќе се постигнати, истакна Блуме. На крајот на 2024 година, компанијата постигна договор со претставниците на вработените за намалување на вкупно 35.000 работни места до крајот на деценијата.

Компанијата сега се стреми кон годишна нето заштеда од шест милијарди евра до крајот на деценијата.

И покрај напредокот во намалувањето на трошоците, Фолксваген сè уште се соочува со силен надворешен притисок, додаде Блуме.

Тој рече дека царините наметнати од американскиот претседател Доналд Трамп директно и индиректно ја чинат компанијата околу пет милијарди евра годишно.

Брендот Ауди е особено тешко погоден, бидејќи нема производствени погони во Соединетите Американски Држави и затоа е зависен од увоз на возила од Европа и Мексико.

Поврзани содржини

Мицкоски и владина делегација на бизнис-форум во Истанбул
„Спејс икс“ излегува на берза со рекордна проценета вредност
Во Истанбул ќе се одржи бизнис форум за унапредување на економската соработка меѓу Северна Македонија и Турција
Светска банка: Глобалниот раст ќе биде најслаб од почетокот на Ковид пандемијата
За инфлацијата нека бере гајле Славески: Димитриеска-Кочоска вели дека тоа не е работа на Финансии
Дурмиши: Компаниите да ја искористат поддршката за инвестиции, да аплицираат до 15 јуни
ЕЦБ ги зголеми каматните стапки во еврозоната: одговор на војната во Иран
На комисија поминаа измените на законите за ТИРЗ, за индустриски зелени зони, за енергетска ефикасност, за угостителска дејност

Најчитани