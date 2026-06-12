Мицкоски и владина делегација на бизнис-форум во Истанбул

Премиерот Христијан Мицкоски денеска ќе престојува во работна посета на Истанбул, каде што ќе учествува на бизнис-форум посветен на бизнис-соработката меѓу Македонија и Турција.

– Предвидено е премиерот Мицкоски да се обрати на завршната церемонија на бизнис-форумот, која ќе почне денеска напладне. Посетата ќе биде искористена и за политички средби значајни за двете држави – најави владината прес-служба.

Во состав на владината делегација ќе бидат и вицепремиерите Александар Николоски и Беким Сали, министрите за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, за економија и труд, Бесар Дурмиши, за енергетика, рударство и минерални суровини, Сања Божиновска, како и директорот на Технолошко-индустриските развојни зони, Гоце Димовски.

Владината прес-служба најави дека на форумот ќе учествуваат високи владини претставници, стопанственици и инвеститори од двете земји, а фокусот ќе биде ставен на продлабочување на економската соработка, зголемување на трговската размена, привлекување нови инвестиции, унапредување на инфраструктурното поврзување, енергетската соработка и развојот на заеднички проекти од стратешко значење.

Во рамките на програмата предвидени се тематски панели посветени на трговијата, индустријата, производството и синџирите на снабдување, како и на инфраструктурата, логистиката и инвестициите, на кои ќе учествуваат членовите на македонската владина делегација.

Предвидено е премиерот Мицкоски да се обрати на завршната церемонија на бизнис-форумот, која ќе почне денес напладне. Посетата ќе биде искористена и за политички средби значајни за двете држави, најавуваат од Владата.