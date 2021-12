Масакр во Мјанмар, армијата тврди дека елиминирала терористи

Повеќе од 30 цивили, меѓу кои и жени и деца се убиени, а телата им се запалени во мјанмарската сојузна држава Кајаха.

Локалните жители и организациите за заштита на човековите права потврдија дека во близина на селото Мо Со пронајдени се изгорени тела на внатрешно раселени лица, кои биле убиени од припадници на армијата на Мјанмар.

A witness and reports from Myanmar say government troops rounded up villagers, some believed to be women and children, fatally shot more than 30 and set the bodies on fire. A villager told @AP the victims were killed while heading to refugee camps. https://t.co/uFw26XqGEf

— The Associated Press (@AP) December 25, 2021