Уништени згради, излетани возови: Десетици торнада го погодија централниот дел на САД

Десетици торнада го погодија централниот дел на САД, при што се повредени најмалку три лица и предизвикана е значителна материјална штета, соопштија локалните власти.

Американската метеоролошка служба (NWS) регистрираше повеќе од 70 торнада низ целата земја, повеќето од нив околу градот Омаха, Небраска и во близина на Ајова. Резултатот е десетици уништени згради и домови, скршени далноводи и излетани возови од шините. Во Елхорн, предградие на Омаха, фотографиите објавени на социјалните мрежи покажуваат урнати куќи, разнесени покриви и голи дрвја.

#USA. #Devastating, detailed footage from @JordanHallWX reveals catastrophic damage in #Minden, #Iowa, after an emergency-warned #tornado swept through an entire area pic.twitter.com/MzC43f19PB

— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) April 27, 2024