Мариупол како гробишта, досега убиени 139 деца (Видео)

Еден месец по воената инвазија на Русија врз Украина, обемот на разурнувања е застрашувачки, а Мариупол, од најбрзо растечки град , е претворен во гробишта, бидејќи поради постојаното гранатирање загинатите се закопуваат во дворовите и јавните површини.

Оваа војна ќе остане запаметена и по огромниот број на загинати и повредени деца, иако на многу објекти јасно се маркирани за да се види и од авион објектите во кои се засолнуваат. Според украинските власти досега се загинати вкупно 139 деца, а повеќе од 205 ранети во руската војна против Украина.

Најголемиот дел од децата жртви се од околината на Киев, од Доњецк, Чернихив, Миколаев, Луганск, Запорожје, Керсон, Житомир и Суми. Животот не им е безбеден ни кога ќе успејат да добијат лечење во болница, бидејќи и тие се гранатираат, што може да се види од фотографиите.

Украинскиот претседател, Володимир Зеленски, во своето последно обраќање, ги критикуваше западните земји што рекоа дека не сакаат да и’ дадат одбранбено оружје на неговата земја, вклучително и борбени авиони.

Тој ги осуди „пинг-понг разговорите“ за тоа кој треба да испрати воена помош.

Зеленски го повика Западот „да собере само 1 отсто од храброста на бранителите на Мариупол“.

Every delay in providing Ukraine with air & missile defence systems & all other weapons necessary to #ProtectUАSky gives russians time to turn more peaceful Ukrainian towns into rubble pic.twitter.com/YQC2TihAYS

— Olena Halushka (@OlenaHalushka) March 27, 2022