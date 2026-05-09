Манчестер сити држи чекор со Арсенал

09/05/2026 21:21

Манчестер сити го победи Брентфорд со 3:0 дома во 36. коло од англиската Премиер лига.

Трите гола паднаа во второто полувреме. Ги постигнаа Жереми Доку, Омар Мармуш и Ерлинг Халанд негов 26-ти во Премиер лигата. Норвежанецот е лидер во трката за голови во лигата.

Манчестер сити има 74 бода и е втор на табелата во Премиер лигата. „Граѓаните“ се два бода зад Арсенал, а на двете екипи им остануваат уште три натпревари до крајот на првенството.

Брентфорд е на осмото место со 51 бод.

