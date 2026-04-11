Македонија со второ најголемо поскапување на јајцата во Европа пред Велигден

Цените на јајцата пред Велигден растат низ Европа, а Македонија е меѓу земјите каде поскапувањето е најизразено. Според податоците што ги објави Euronews, повикувајќи се на Eurostat, најголем годишен раст на потрошувачките цени на јајцата е регистриран во Шпанија со 31,3 отсто, а веднаш зад неа е Македонија со 26,3 отсто. На третото место е Португалија со 20,9 отсто.

Ова значи дека Македонија влегува во велигденскиот период како една од најпогодените земји во Европа кога станува збор за цената на овој основен прехранбен производ. Во време кога јајцата традиционално имаат поголема побарувачка, ваквиот раст не е само сезонска вест, туку показател колку силно ценовниот притисок стигнува и до домашната трпеза.

Пошироката европска слика покажува дека поскапувањето не е изолиран случај. Во Европската Унија, вкупната инфлација во декември 2025 година изнесувала 2,3 отсто, додека цените на јајцата пораснале за 9,3 отсто, што значи дека овој производ поскапувал многу побрзо од општото ниво на цените.

Уште поостра е сликата кај големопродажните цени. Според податоците на Европската комисија што ги наведува Euronews, големопродажните цени на јајцата во ЕУ во февруари 2026 година биле повисоки за 18,4 отсто во споредба со истиот месец лани. Во Шпанија растот достигнал 33,7 отсто, а над 20 проценти бил и во Франција, Холандија и Чешка.

Причините за овој раст, според Euronews, се повеќеслојни: силна побарувачка, пренасочување на потрошувачите кон поевтини извори на протеини и постојан ризик од птичји грип, кој ја нарушува понудата и создава дополнителни трошоци во производството.

Во исто време, се посочува дека и покрај високата инфлација кај јајцата, цените во Македонија и во дел од Балканот сè уште се меѓу пониските во Европа ако се гледа апсолутната цена за 12 јајца. Тоа значи дека проблемот не е само во тоа колку јајцата чинат денес, туку и во тоа колку брзо поскапуваат во однос на претходната година.

Токму затоа, веста за јајцата пред Велигден не е само празнична статистика. Таа отвора и пошироко прашање за тоа колку брзо основните производи стануваат почувствителни на европските и глобалните шокови, а Македонија овојпат е речиси на самиот врв на таа листа.