Македонија ќе биде домаќин на Детски Евросонг 2026 – се чека потврда од МРТ

Македонија е избрана за домаќин на Детскиот Евросонг 2026, објави Eurofestival News. Ова ќе биде првпат Евровизија да се одржи во Македонија и првпат во земја од поранешна Југославија од 2008 година, кога Белград беше домаќин.

„Франција се откажа, а Северна Македонија беше пред нас во апликацијата, така што тие ќе бидат домаќини“, откри генералниот директор на Сан Марино RTV, Роберто Серџо.

По неговиот одговор, се одржа дискусија помеѓу генералниот директор и шефот на делегацијата, Дени Монеци. За време на дискусијата, се наведува:

„Франција се откажа, па ќе одиме… Не се сеќавам каде. Во Црна Гора? Не, во Северна Македонија. Не требаше да го кажам, но веќе го кажав.“

Доколку информациите бидат потврдени од Европската радиодифузна унија или МРТ, тоа ќе биде првпат Евровизиски натпревар да се одржи во поранешна Југославија од 2008 година, кога Белград, главниот град на Србија, беше домаќин на Евровизискиот натпревар. Тоа би бил и првиот Евровизиски натпревар што ќе се одржи во Северна Македонија.

Одржан е процес на лицитирање за да се одреди домаќинот на Детскиот Евровизиски натпревар во 2026 година, откако Франција, која го освои натпреварот во 2025 година, одби да биде домаќин.

Македонија, дебитираше на првата Детска Евровизија во 2003 година со дуетот Марија & Викторија. Најдобриот резултат го постигна во 2007 и во 2008 година со пласман на петтата позиција. Лани, Нела Манческа со песната „Miracle“ го освои 7. место со 141 поен, добивајќи максимални 12 поени од жирито во Италија и Црна Гора.

До сега учеството го потврдија: Грузија, Ирска, Холандија, Македонија, Полска, Португалија и Сан Марино. Некои претходни учесници, како Белгија, Данска, Германија, Норвешка, Словенија, Шведска и Велс, решија да не се враќаат, додека Чешка, Финска и Исланд нема да дебитираат.