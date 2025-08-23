Мајката на Пригожин: Ја предвиде својата смрт една недела пред авионската несреќа

Евгениј Пригожин, основач на озлогласената платеничка група Вагнер, изгледал „осуден“ по неуспешниот државен удар и ѝ рекол на мајка си дека очекува да умре во деновите пред да се сруши неговиот приватен авион. Во своето прво интервју по смртта на неговиот син, неговата 85-годишна мајка Виолета Пригожин открила детали од нивната последна средба и предупредувањата што му ги дала, објавува „Гардијан“.

Пригожин починал кога неговиот деловен авион се срушил во летото 2023 година, два месеци откако неговите борци накратко ја презеле контролата врз Ростов на Дон и се упатиле кон Москва. Западните разузнавачки агенции веруваат дека тој веројатно бил убиен по наредба на Владимир Путин како одмазда за државниот удар.

„Последниот пат кога го видов, изгледаше осуден на пропаст“, ​​изјави Виолета Пригожина во интервју за рускиот медиум Фонтанка, потсетувајќи се на својата последна средба со својот син една недела пред авионската несреќа. На прашањето дали ја предвидел сопствената смрт, таа одговорила отсечно: „Секако“. Таа додаде дека властите сè уште официјално не објасниле што се случило со нејзиниот син.

„Тој не сакал да го собори Путин“

Пригожина, која води галерија на провоена уметност, откри дека се обидела да го одврати својот син од маршот кон Москва, предупредувајќи го дека го преценува нивото на поддршка што го има. „Кога се сретнавме пред маршот, му реков: „Женја, само луѓето на интернет ќе те поддржат. Никој нема да оди со тебе. Луѓето сега не се такви. Никој нема да дојде на плоштадот.“ Според неа, нејзиниот син одговорил: „Не, тие ќе ме поддржат мене“.

Краткотрајното востание, започнато од неколку стотици негови најлојални борци, дојде по недели ескалација на тензиите со военото раководство на Русија, кое Пригожин го обвини за корупција. Иако беше ентузијастички пречекан од жителите на Ростов на Дон, тој го откажа маршот на околу 120 милји од Москва.

Неговата мајка инсистира дека неговата цел не била да го собори Путин. „Тој немал намера да го собори Путин, апсолутно не.“ „Тој само сакаше да стигне до военото раководство“, рече таа, додавајќи дека нејзиниот син го запрел маршот за да избегне понатамошно крвопролевање. „Ми рече дека не може да пука во млади луѓе за време на неговиот марш“, рече таа.

По смртта на Пригожин, руските власти брзо ја презедоа неговата огромна бизнис империја, која се движеше од онлајн „фарми за ботови“ до рударски потфати во Африка и угостителски бизниси. Неговите сили на Вагнер беа апсорбирани во руските државни структури и сега работат под името Африкански корпус. 27-годишниот син на Пригожин, Павел, кој се бореше со Вагнер во Сирија, во голема мера беше маргинализиран во борбата за власт што следеше.

Во септември 2024 година, судот на ЕУ нареди Виолета Пригожина да се отстрани од европскиот список на санкции. Сепак, таа се пожали дека неодамна ѝ била одбиена виза за патување во Хамбург за да посети клиника. „Наместо тоа, сега подготвувам многу изложби“, рече таа, додавајќи дека едно од главните дела е портрет на нејзиниот син во Украина во нејзината галерија во Санкт Петербург.