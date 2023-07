Мајката на Џеј Зи се омажи за долгогодишната партнерка

Њујорк- Честитки за мајката на Џеј Зи, Глорија Картер. Њујорчанката разменила завети со нејзината долгогодишна партнерка, Роксан Вилшир, на церемонија полна со познати личности во Њујорк во неделата. Некои од присутните беа синот и снаата на невестата, Бијонсе, како и нивната ќерка Блу Ајви, Тина Ноулс, Кели Роланд и други. Според TMZ, забавата траела до раните утрински часови.

Џеј Зи отворено ја поддржа мајка си Картер, која се изјасни како лезбејка во 2017 година. Истата година, раперот ја раскажа приказната на својата мајка во песната „Smile“, која беше вклучена во неговиот албум 4:44. Песната, во која беше претставена песната на Стиви Вондер „Love’s in Need of Love Today“, Картер рецитираше песна за нејзиното искуство да ја чува својата сексуалност во тајност. Таа откри дека решила да остане толку долго во плакарот бидејќи не сакала да ги повреди своите најблиски.

Околу една година по „Smile“, Џеј Зи се отвори во шоуто со Дејвид Летерман за сексуалноста на неговата мајка. Тој го раскажа емотивното искуство, велејќи дека тоа го донело до солзи.

„Јас и мојот син, споделуваме многу информации, па седев таму и му кажував еден ден, конечно почнав да му кажувам која сум“, рече таа. „Покрај мајка ти, ова е личноста што сум јас, знаеш? Ова е животот што го живеам“, изјави Глорија Картер.

Глорија со сопругот Еј Џеј имаа четири деца заедно: Џеј Зи (роден како Шон Кори Картер), Ерик Картер, Мишел Картер и Андреа Картер. Тие беа израснати во Marcy Houses, јавен проект за домување во населбата Бедфорд-Стујвесант во Бруклин, Њујорк.

Џеј Зи имаше турбулентен однос со својот татко, кој ги оставил мајка му и браќата и сестрите кога тој имал 11 години. Глорија, службеничка во инвестициска компанија во тоа време, остана да ги одгледува Џеј Зи и неговите постари браќа и сестри како самохран родител.

Џеј Зи си смири со татко му Еј Џеј во 2003 година, кратко пред да почине.