Магазинот „Тајм“ ја избра личноста на годината

Доналд Трамп е личност на годината на магазинот Тајм.

Тејлор Свифт беше прогласена за личност на годината минатата година, а интересно е што минатата година меѓу кандидатите беа и обвинетите на Трамп. Трамп веќе беше личност на годината во 2016 година кога првпат беше избран за претседател на САД.

Илон Маск и Кејт Мидлтон беа во потесниот избор.

Donald Trump is TIME’s Person of the Year https://t.co/IjP5W2otV5 pic.twitter.com/CVHX9o0DB3

— TIME (@TIME) December 12, 2024