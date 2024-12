Синот на Трамп објави монтирана снимка од неговиот татко како го клоца Зеленски во главата

Доналд Трамп Јуниор, најстариот син на новоизбраниот претседател Доналд Трамп, објави видео на Инстаграм како одговор на најавите дека неговиот татко ќе биде прогласен за личност на годината од магазинот Тајм.

На почетокот на видеото е прикажана насловната страница на Тајм од 2022 година на која е украинскиот претседател Володимир Зеленски. Тогаш една нога го клоца Зеленски и го исфрла од насловната страница. Наскоро, новоизбраниот американски претседател оди на насловната страница со својот потписен танц. Се појавува и натписот: „Најголемиот на сите времиња – Доналд Џеј Трамп“.

Веќе во 2016 година, по првата победа на претседателските избори, Трамп беше прогласен за личност на годината на Тајм. Наградата ја добија уште 13 американски претседатели, меѓу кои и сегашниот претседател Џо Бајден.

😵‍💫🇺🇸 Trump’s son @DonaldJTrumpJr posts this video on Instagram…

How can he stoop to such a low level? pic.twitter.com/xwHdMIRtvP

— Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) December 12, 2024