(Видео) Спектакл на небото, за прв пат во Европа три авиони полетаа во исто време 

Три авиони на Туркиш ерлајнс полетаа истовремено од аеродромот во Истанбул (IST), што го прави првиот европски аеродром што изврши тројна независна операција на писта. Операцијата означи нова ера во европската авијација.

Аеродромскиот оператор, ИГА, тврди дека станал првиот аеродром во Европа кој управува со ваков систем.

Операцијата на три писти беше демонстрирана на 17 април со истовремено полетување на три лета на Туркиш ерлајнс околу 11:20 часот. Овие летови вклучуваа: Ербас А350-900 (TC-LGU) што поаѓа за Амстердам од пистата 34L; A321neo (TC-LSP) до турскиот град Кајсери од пистата 36; а меѓу нив турски карго Боинг 777F (TC-LJL) кој тргнува од пистата 35L кон Алмати, Казахстан.

ИГА вели дека на настанот присуствувал министерот за транспорт Абдулкадир Уралоглу, кој даде дозвола за полетување од контролната кула на аеродромот.

Околу 500 контролори на летање поминаа обука како дел од воведувањето на оваа операција.

