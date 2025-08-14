Лондон и Берлин подготвуваат директна железничка врска преку Ламанш

14/08/2025 11:04

Хамбург– Германија и Велика Британија го продолжуваат проектот за директна железничка врска меѓу нивните главни градови. Германскиот министер за транспорт Патрик Шнајдер и неговата британска колешка Хајди Александар потпишаа декларација во Хамбург, според која работна група треба да ги разјасни преостанатите нерешени прашања, пренесува ДПА.

-Ние сме посветени на обезбедување првите возови да можат да патуваат директно од Германија до Велика Британија под Ламанш во наредните години, рече Шнајдер. Сепак, прашањата поврзани со граничните и безбедносните проверки прво мора да се разјаснат заедно со операторите на инфраструктурата и железничките компании.

Александер го опиша документот како иновативна декларација со потенцијал да создаде погодна алтернатива на воздушниот транспорт. Работната група треба да ги зближи двете земји „и да отвори нови можности за туризам, бизнис и културна размена“, рече министерот.

-Директната железничка врска ќе помогне во создавањето нови работни места и зајакнувањето на виталните трговски врски што се основа на нашите економски односи со Германија. Тоа ќе го подобри пристапот за британските компании до европските пазари, а воедно ќе им го олесни на германските компании да инвестираат и да работат во Велика Британија.

Во моментов, поради различни оперативни, регулаторни и економски барања, патувањето со воз е можно само со префрлување – на пример преку Брисел или Париз. Според германскиот железнички оператор „Дојче Бан“, има до десет врски дневно со префрлување во Брисел. Желбата да се понудат директни врски постои со години.

Досега, само брзи патнички возови управувани од француско-британската компанија „Еуростар“ сообраќале низ тунелот под Ламанш. „Беспрекорната врска би го направила патувањето исклучително полесно и значително би ја зголемила привлечноста на железничкиот транспорт“, нагласи Шнајдер. 

