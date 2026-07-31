Локализиран пожарот на локалната депонија во Валандово, на терен делуваа и два ер – трактори

31/07/2026 19:49

Локализиран е пожарот на градската депонија „Сува Река“ кај Валандово што избувна денеска по 13 часот. На терен се делуваше и со два ер – трактори.

– Пожарот е целосно локализиран, а на терен дежураат единиците на ТППЕ Валандово и вработените во ЈП Македонски шуми од подружницата Валандово – градоначалникот на Општина Валандово, Ѓоко Камчев. 

Од Дирекцијата за заштита и спасување  информираа дека ветер го проширил пожарот на околната ниска вегетација и со тоа станал ризичен за проширување на поголем терен, при што вклучено е и гаснење од воздух.

– Поради стрмниот тешко прооден терен и густата вегетација полна со трње, од страна на градоначалникот на Општина Валандово, Ѓоко Камчев, веднаш беше побарана воздушна помош. Набргу потоа полетаа два ,,ер трактори” на Дирекцијата, соопштија од ДЗС.

Непосредно пред пожарот на депонијата, во надлежните служби е пријавен и пожар во атарот на валандовското с. Удово, при што пожарникарите итно реагирале и го изгаснале.

Од ТППЕ Валандово апелираат до граѓаните да не палат стрништа, сува вегетација и отпад на отворен простор, а во спротивно против секое лице кое ќе биде затекнато или пријавено дека пали стрништа ќе биде поднесена соодветна пријава до надлежните институции, согласно законските прописи. 

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