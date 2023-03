Лени Кравиц со настап во делот „In Memoriam“ на 95. Оскари

САД- Добитникот на Греми, музичарот и некогаш актер Лени Кравиц ќе настапи во делот „In Memoriam“ на 95-тата церемонија на Оскарите, објавија продуцентите на Оскар Глен Вајс и Рики Киршнер и извршната продуцентка Моли МекНирни.

Четирикратен добитник на Греми, Кравиц сними 11 студиски албуми кои се продадени во околу 40 милиони копии ширум светот. Тој, исто така, се појавил како актер во филмови како што се добитниците на Оскар на Ли Даниелс Precious (2009) и The Butler (2013), играјќи ги медицинската сестра Џон и Џејмс Холовеј, соодветно, и како ликот Сина во двата филма за Игри на гладта: Hunger Games film: The Hunger Games и The Hunger Games: Catching Fire.. Неодамна, Кравиц глумеше заедно со Џенифер Лопез и Џош Духамел во акционата комедија на Џејсон Мур „Shotgun Wedding“.

Како единствено дете на актерката Рокси Рокер и холивудскиот продуцент Сај Кравиц, Кравиц има длабоки холивудски врски. Тој беше оженет со актерката Лиза Бонет, а нивното дете е Зои Кравиц.

Секцијата „In Memoriam“, која им оддава почит на истакнатите членови на филмската индустрија кои починаа претходната година, секогаш е меѓу најгледаните делови од емитувањето на Оскар. По почитта во етер, повеќе од 200 филмаџии, уметници и директори ќе бидат споменати во проширена фотогалерија на A-Frame, дигиталното списание на Академијата.

Џими Кимел ќе биде домаќин на церемонијата на Оскарите во 2023 година во театарот Долби во Овашн Холивуд. Емисијата ќе се емитува во живо на ABC и на емитувачките места кои ќе допрат до повеќе од 200 територии низ светот во недела, 12 март, почнувајќи од 20 часот. ЕТ, 17 часот. (Холивуд репортер)