Леди Гага нема да пее на Оскарите, еве зошто

САД– Лејди Гага нема да настапи на Оскарите 2023 на 12 март во театарот „Долби“ и покрај тоа што е номинирана за нејзината песна во Топ Ган: Маверик.

„Имаме одлични односи со Леди Гага , но таа е во средината на снимањето на филм во моментов, и тука ја почитуваме филмската индустрија и она што е потребно за да се направи филм“, рече продуцентот на Оскарите Глен Вајс во средата, за време на прес-конференцијата на креативниот тим на Оскарите.

36-годишната добитничка на Греми, која доби награда за Оскар во 2023 година за „Hold My Hand“, моментално работи на продолжението на Џокер, Folie à Deux, и затоа е недостапна за настанот во недела на 12 март.

Иако Гага нема да излезе на сцената во недела, таа претходно проговори за тоа каква чест е да биде номинирана за нејзината четврта награда Оскар.

„Благодарам многу на Академијата што ја номинираше мојата песна „Hold My Hand“ за Оскар оваа година! Пишувањето на оваа песна за филмот Top Gun: Maverick беше длабоко и моќно искуство кое никогаш нема да го заборавам“, напиша пејачката преку Инстаграм во јануари за нејзината песна со BloodPop.

Следниот месец, Гага им даде прв поглед на фановите во ликот на Харли Квин заедно со Хоакин Феникс кој ја повторува својата улога на Џокер во продолжението од 2024 година.

Фановите последен пат ја видоа Гага како оди на сцената на Оскарите во 2019 година кога имаше возбудлива изведба на „Shallow“ заедно со Бредли Купер. Истата година, освои Оскар за најдобра оригинална песна за песната A Star Is Born.

Пејачката на „Lift Me Up“ Ријана прва беше најавена како изведувач на годинешната церемонија. На нејзината објава следеше и Софија Карсон, која во придружба на текстописецот Дајан Ворен ќе ја изведе „Applause“. Таа песна ја означува 14-тата номинација на Ворен за Оскар. Таа претходно беше номинирана покрај Гага за „Til It Happens to You“ и доби почесна награда на наградите на Гувернерите на Академијата во ноември.

Дејвид Бирн од Talking Heads, исто така добитник на Оскар, ќе се качи на сцената за да ја отпее „This Is a Life“ заедно со номинираната за споредна актерка Стефани Хсу и музичкото трио Сон Лукс. И пејачите на „Naatu Naatu“ Рахул Сиплигуњ и Каала Бхаирава ќе дебитираат на Оскарите изведувајќи ја нивната песна.

Рок суперѕвездата Лени Кравиц исто така треба да настапи за време на сегментот In Memoriam.

95-тото доделување на Оскарите, чиј водител е комичарот Џими Кимел, ќе се емитува во живо на ABC во недела.